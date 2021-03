Lønkompensationen forlænges men kan forsvinde i juli

Lønkompensation forlænges, mens en ekspertgruppe skal se på udfasning af hjælpepakker fra 1. juli.

Virksomheder, der er ramt af nedlukningen i Danmark, vil også i den kommende tid kunne modtage lønkompensation til medarbejderne.

Fredag har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om at forlænge ordningen om lønkompensation frem til 30. juni.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Samtidig er det aftalt, at en økonomisk ekspertgruppe nu skal komme med anbefalinger til, hvordan hjælpepakkerne under coronapandemien kan udfases fra 1. juli og frem.

Forlængelsen af lønkompensationsordningen kommer som en naturlig forlængelse af den politiske aftale om en genåbning af landet. Her blev Folketingets partier - på nær Nye Borgerlige - enige om en gradvis genåbning af landet.

Den langsomme genåbning betyder, at dele af erhvervslivet fortsat vil være ramt af restriktioner i den kommende tid, og derfor forlænges aftalen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har tidligere understreget, at der vil være økonomisk hjælp til virksomheder og lønmodtagere, som er ramt af pandemien, så længe landet er ramt af coronarestriktioner.

Han udtaler i meddelelsen, at lønmodtagere og virksomheder fortsat skal gives tryghed og forudsigelighed.

- Det er glædeligt, at vi nu er der, hvor vi kan begynde at genåbne samfundet. På en ansvarlig måde, så vi gør det skridt for skridt.

- Derfor vil vi gerne give lønmodtagere og virksomheder en tryghed og forudsigelighed for, at lønkompensationsordningen fortsætter frem til sommer, udtaler Peter Hummelgaard.

/ritzau/