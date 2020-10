Lønmodtagere har bedt om halvdelen af feriepenge-milliarderne

Danske lønmodtagere har søgt om at få 30 milliarder kroner af deres indefrosne feriepenge udbetalt.

Næsten 1,4 millioner lønmodtagere har tirsdag og onsdag været på borger.dk for at bede om at få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge.

Det svarer ifølge ATP til, at der er blevet anmodet om udbetalinger for 30 milliarder kroner. Dermed er der søgt om cirka halvdelen af det samlede beløb.

De 1,4 millioner lønmodtagere svarer til omkring 40 procent af det samlede antal lønmodtagere, der i den gældende periode har optjent feriepenge.

Ifølge ATP vil de første penge blive sendt ud senest fredag.

Hvis man vil have sine feriepenge udbetalt, har man til 1. december til at bede om dem.

På forhånd var det ventet fra Finansministeriets side, at der vil blive ansøgt om cirka 39 milliarder kroner.

Formålet med udbetalingerne er at give danske lønmodtagere flere penge, som de kan anvende på forbrug. Det skal hjælpe med at skabe økonomisk aktivitet og undgå fyringer, der ellers var sket, eller skabe nye arbejdspladser.

Ifølge det daværende lovforslag om udbetalingen ventes udbetalingerne at give 7000 job, som ellers ikke ville være der.

Udbetalingerne kommer også statskassen til gode. De indefrosne feriepenge er penge, som lønmodtagere har optjent hos deres arbejdsgiver. Dermed er der ikke tale om penge fra staten.

Derimod skal man betale skat af de penge, man kan få udbetalt, så staten også får penge i kassen.

I Finansministeriets udregninger ventes staten at få 20 milliarder kroner ind i skatteindtægter som følge af udbetalingerne af de indefrosne feriepenge.

Sideløbende med de indefrosne feriepenge vil personer på offentlige ydelser også modtage 1000 kroner som et engangstilskud. Her er formålet det samme.

I en analyse har cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer bemærket, at selvom milliarderne ruller ud til forbrugerne, kan det meget vel ende i lommerne på de virksomheder, som i forvejen er kommet ud på den anden side af coronakrisen.

De virksomheder, som har været hårdest ramt af restriktioner fra myndighederne, er dog stadig mærket.

Oplevelsesvirksomheder som forlystelsesparker og sportsklubber er stadig underlagt et loft over, hvor mange mennesker, der må samles. Restauranter og barer skal også stadig lukke klokken 22.

Deres problemer består ifølge Tore Stramer ikke i at finde forbrugere med penge, som de vil spendere. Men om hvordan de skal skaffe flere kunder med de nuværende restriktioner.

