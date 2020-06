Lufthansa-redning kan ryge på gulvet: Storaktionær på tværs

Storaktionær i Lufthansa truer med at stemme redningspakke ned forud for generalforsamling.

En storaktionær i Lufthansa truer med at sætte en redningsplan for selskabet over styr og styre selskabet i betalingsstandsning. Sådan lyder advarslen fra selskabets egen ledelse i en meddelelse onsdag.

Lufthansa, der har over 138.000 ansatte, var egentlig blevet enige med den tyske stat om en redningspakke.

Den tyske luftfartsgigant har ligesom resten af branchen været hårdt ramt af den nedsatte rejseaktivitet, som følge af de forskellige landes rejserestriktioner under coronaudbruddet.

Derfor skulle den tyske stat ifølge aftalen skyde et beløb svarende til 67,5 milliarder kroner ind i Lufthansa. Til gengæld skulle den tyske stat opnå en ejerandel på 20 procent.

For at få EU til at acceptere den tyske stats støtte af Lufthansa, indeholder aftalen også krav om, at Lufthansa skal opgive nogle af sine eftertragtede reservationer af afgangs- og landingstider i store tyske lufthavne.

Efter lidt tovtrækkeri indgik Lufthansas ledelse aftalen med den tyske stat, og nu skal den til afstemning på en generalforsamling 25. juni.

Men under krisen har den tyske milliardær Heinz-Hermann Thiele opkøbt Lufthansa-aktier.

I det tyske medie Frankfurter Allgemeine Zeitung siger han, at han nu har over 15 procent af ejerskabet i Lufthansa - og at han har tænkt sig at stemme nej til redningspakke 25. juni.

Reglerne for en sådan afstemning er, at hvis under 50 procent af aktionærer deltager, så kræver det to tredjedeles flertal at vedtage redningspakken. Hvis stemmedeltagelsen er over halvdelen, kræver det blot et simpelt flertal.

Men ledelsen i Lufthansa har onsdag udsendt en advarsel om, at den ikke er sikker på at vinde afstemningen - og at det kan betyde en betalingsstandsning inden måneden er omme.

- Ledelsen i Lufthansa forventer lige nu, at deltagelsen på den ekstraordinære generalforsamling bliver under 50 procent, skriver ledelsen i meddelelse onsdag.

Ledelsen skriver videre, at hvis ikke en anden løsning findes på generalforsamlingen, vil selskabet blive nødt til at søge om konkursbeskyttelse. Det betyder, at selskabet kan standse betalinger til kreditorer, indtil der er lagt en ny plan for overlevelse.

- Ledelsen retter en dybfølt appel til alle private og institutionelle aktionærer om at udøve deres stemmeret og deltage i beslutningen om selskabets fremtid, slutter ledelsen sin besked onsdag.

/ritzau/