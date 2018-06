Lufthavn sætter maj-rekord trods varme og færre chartergæster

Selv om lidt færre tog på charterrejse i det varme vejr, så satte Københavns Lufthavn passagerrekord i maj.

Mens solen bragede ned over Danmark i maj, satte rekordmange passagerer sig i et fly til eller fra Københavns Lufthavn.

Med 2.750.395 passagerer gennem Københavns Lufthavn blev det den travleste maj nogensinde. Antallet af passagerer voksede med 6,4 procent i forhold til maj sidste år. Det oplyser lufthavnen.

- Der er i maj vækst på stort set alle områder. På indenrigstrafikken, på transfertrafikken, på de korte ruter i Europa og på de lange direkte ruter fra København og ud af Europa.

- Så efter nogle rolige vintermåneder er vi for alvor tilbage på vækstsporet, siger administrerende direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavne, i en pressemeddelelse.

Den travleste dag blev fredag den 18. maj med 102.350 rejsende. Der var fem rejsedage med flere end 100.000 rejsende i maj.

På et område var der dog tilbagegang. Antallet af chartergæster faldt med seks procent i maj.

Lufthavnen forklarer faldet med det gode vejr, som kan have fået flere til at blive hjemme i Danmark frem for at flyve sydpå på ferie.

Ifølge DMI var det den varmeste maj nogensinde målt i Danmark.

Ser man over hele 2018, er antallet af passagerer i lufthavnen vokset med 2,4 procent til 11,5 millioner.

/ritzau/