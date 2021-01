Lukkede butikker har skåret en femtedel af H&M's salg

H&M har ikke været i stand til at rykke nok salg online, til at det kan dæmme op for lukning af butikker.

Lukkede butikker under coronaudbruddet har været en dyr omgang for den svenske tøjkæde H

Samlet set er H's omsætning faldet med en femtedel i 2020 til 137 milliarder kroner.

Det viser H's regnskab, der er offentliggjort fredag morgen.

H peger selv på nedlukningen i foråret som den primære årsag, da omkring 80 procent af kædens butikker på verdensplan var lukket i en periode.

I Danmark er salget faldet med ti procent til 3,3 milliarder kroner.

H havde ved årets udgang 105 butikker i Danmark. Det er syv færre end året før.

Under coronaudbruddet har tøjkæder som Boozt, Zalando og Asos, der primært sælger tøj på nettet, haft stor fremgang.

H har også haft en fremgang på 38 procent i salget over nettet, men det har ikke været nok til at dæmme op for tilbagegangen i salget i de fysiske butikker.

Det skal ses i lyset af, at netsalget kun udgør 28 procent af H's samlede salg.

/ritzau/