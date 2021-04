Lukkede parker skærer milliarder af Lego-familiens overskud

Kirkbi-koncernen tjente sidste år færre penge blandt andet på grund af de lukkede Legoland-parker.

Nedlukningen af Legoland-parkerne under coronapandemien har kostet en del penge for Kirkbi.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Kirkbi-koncernen, der har store ejerandele i både Legoland-parkerne og legetøjsproducenten Lego.

I 2020 har Kirkbi-koncernen tjent 6,4 milliarder kroner. Det er mere end en halvering i forhold til de 16,8 milliarder kroner, der blev tjent året før.

En del af det faldende resultat hænger sammen med ejerskabet i selskabet Merlin Entertainments, som Kirkbi ejer lidt under halvdelen af.

Merlin Entertainments er det selskab, der står bag Legoland-parkerne.

Sidste år har Legoland-parkerne været ramt af færre besøgende på grund af coronapandemien, der betød, at parkerne skulle være lukkede i lange perioder.

De færre besøgende har medvirket til, at Merlin Entertainments i 2020 tabte to milliarder kroner efter at have tjent 135 millioner kroner året før.

Med til at trække ned har også været Kirkbis investeringsaktiviteter, der for 2020 har vist et negativt driftsresultat på 1,6 milliarder kroner. Det er et stort fald fra de 9,3 milliarder kroner, som overskuddet lød på i 2019.

På den positive side har Kirkbi nydt godt af et rigtigt godt år i Lego, som på trods af coronapandemien har haft tocifret vækst i både salg og indtjening.

- Med den globale covid-19-pandemi blev Kirkbi påvirket forskelligt på tværs af Lego-koncernen, Merlin Entertainments og investeringsaktiviteterne.

- Kirkbi fokuserede igennem året på at være en ansvarlig ejer og virksomhed. Herudover var fokus på medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel.

- I lyset af de ekstraordinære omstændigheder leverede Kirkbi et tilfredsstillende resultat, siger Søren Thorup Sørensen, administrerende direktør i Kirkbi, i en pressemeddelelsen.

Kirkbi-koncernen fungerer som en slags pengetank for Kirk Kristiansen-familien, som grundlagde Lego. I dag er familien blandt de rigeste i Danmark.

Både tredje og fjerde generation i Kirk Kristiansen-familien har i dag aktive roller i Kirkbi-koncernen i form af forskellige bestyrelsesposter.

Kjeld Kirk Kristiansen, tredje generation i familien, er bestyrelsesformand for Kirkbi-koncernen. Sønnen Thomas Kirk Kristiansen er menigt medlem af bestyrelsen.

/ritzau/