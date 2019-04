Lukkede porte koster Tivoli hver tredje gæst i første kvartal

Tivoli ryster ikke på hånden efter voksende underskud i første kvartal med færre åbningsdage.

Forlystelsesparken tog et forventet skridt tilbage i årets første tre måneder og tabte både kunder og penge sammenlignet med sidste år.

Ifølge selskabets regnskab har Tivoli haft en tredjedel færre besøgende de første tre måneder af året sammenlignet med sidste år.

Tivoli havde på forhånd forventet de lavere besøgstal, blandt andet fordi påsken i år ikke falder i de første tre måneder, men i april.

Antallet af besøgende har derfor taget et styrtdyk, mens omsætningen ikke i samme grad er blevet berørt. Den er skrumpet fra lige under 118 millioner kroner til 110 millioner kroner.

Omsætningen er de penge, der kommer ind i et selskab fra salget af produkter eller ydelser. Altså indtægten før udgifter.

Besøgstallet betyder også, at de første tre måneder har betydet et større underskud end sidste år.

Dykket var ventet på forhånd, og Tivoli har heller ikke ændret på forventningerne til hele årets resultat.

Her regner Tivoli med at omsætte over lidt over en milliard kroner igen, mens overskuddet før skat forventes at blive omkring 100 millioner kroner og dermed under sidste år.

Tivoli noterer dog, at dens regnskab i høj grad er i hænderne på vejrguderne.

- Vejret og andre udefrakommende begivenheder kan have stor indflydelse på Tivolis forretning og dermed udvikling i årets resultat, skriver Tivoli i regnskabet.

/ritzau/