Islandsk flyselskab er gået konkurs og aflyser alle afgange

Islandske Wow Air har ikke været i stand til at løse økonomiske problemer og er gået konkurs.

Det islandske luftfartsselskab Wow Air er gået konkurs og har aflyst alle afgange og lukket for sine aktiviteter.

Det skriver Wow Air en meddelelse på sin hjemmeside. Selskabet havde i 2018 omkring 3,5 millioner passagerer.

- Wow Air har ophørt al aktivitet. Alle Wow Air-fly er blevet aflyst, står der i meddelelsen.

Ifølge Wow Air kan passagerer, der har betalt for en billet, henvende sig til deres kreditkortselskaber og høre, om de kan få pengene tilbage.

Nogle passagerer vil også være dækket, hvis de har købt billetten gennem et rejseselskab, eller hvis de har en særlig forsikring.

- Passagerer har måske også ret til kompensation fra Wow Air i henhold til europæiske rettigheder for flypassagerer. I tilfældet af en konkurs kan et sådan krav rettes mod konkursboet, skriver Wow Air.

Wow air har længe kæmpe med at holde sig i luften. En række kreditorer har fået kontrollen over selskabet mod, at de ikke har krævet selskabet lukket.

En kriseplan har tidligere ført til massefyringer, og kun syv af selskabets fly var i drift til det sidste.

Wow Airs direktør, Skuli Mogensen, erkender, at han var for sen til at opdage selskabets problemer.

Sådan lyder det ifølge flymediet Check-in i et brev til medarbejderne, som det islandske medie Morgunbladid har set.

- Jeg vil aldrig kunne tilgive mig selv for ikke at handle tidligere, da det er indlysende, at Wow Air var et utroligt flyselskab, og vi var på rette vej for at komme godt tilbage, skriver Skuli Mogensen til de ansatte.

Wow Air blev grundlagt i 2011 og var første gang på vingerne i 2012.

På sit højeste havde selskabet ifølge Check-in omkring 20 fly og fløj til 40 destinationer.

/ritzau/