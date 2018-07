Lundbeck henter ny topchef i USA

Lægen Deborah Dunsire bliver ny administrerende direktør for det danske medicinalselskab.

Deborah Dunsire bliver ny administrerende direktør for medicinalfirmaet Lundbeck, oplyser selskabet.

Dunsire er uddannet læge og har boet i USA siden 1994. Hun er opvokset i Sydafrika.

Lundbeck har været på jagt efter en topchef, siden Kåre Schultz forlod selskabet til fordel for israelske Teva i september sidste år. I mellemtiden har Anders Götzsche været konstitueret som administrerende direktør.

Når Deborah Dunsire tiltræder, vender han tilbage til posten som finansdirektør. Det sker 1. september.

Den nye topchef har ifølge meddelelsen mere end 30 års klinisk, kommerciel og international ledelseserfaring fra biotek- og medicinalindustrien.

Lundbecks bestyrelsesformand, Lars Rasmussen, fremhæver blandt andet hendes erfaring inden for neurovidenskab.

- Hun er en erfaren og meget passioneret leder og har de rette kvalifikationer til at bringe Lundbeck ind i en ny æra som global leder inden for psykiatriske og neurologiske sygdomme, udtaler Rasmussen i pressemeddelelsen.

Deborah Dunsire har planer om at flytte til Danmark, når hun starter i sit nye job, fremgår det af meddelelsen.

- Lundbeck skiller sig ud som et globalt selskab med en stolt historie med innovation inden for neurovidenskab, som er kendt som et af de mest komplekse farmaceutiske forskningsområder, siger Dunsire i pressemeddelelsen.

- Jeg glæder mig meget til at bruge min erfaring til at være med til at sikre en endnu stærkere og lysere fremtid for Lundbeck, patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere og aktionærer.

I øjeblikket er der ikke en eneste kvindelig topchef i de virksomheder, der udgør det danske eliteaktieindeks, C25.

Så med mindre nogle af de andre firmaer skifter ud i toppen inden september, bliver Dunsire den eneste, når hun tiltræder.

/ritzau/