Lundbeck indgår forlig om ulovlig patientstøtte i USA

Medicinalselskabet Lundbeck har betalt et stort millionbeløb i USA i en sag om fordækt støtte til patienter.

Det danske medicinalselskab Lundbeck har indgået et forlig på 336 millioner kroner med det amerikanske justitsministerium for at lukke en stor sag om ulovlig støtte til patienter.

Det oplyser Lundbeck via fondsbørsen.

- Lundbeck LLC er tilfreds med at have indgået aftalen, således at selskabet kan lægge den sag bag sig. Aftalen indeholder ingen indrømmelse fra Lundbeck LLCs side om lovbrud.

- Aftalen gør Lundbeck LLC i stand til at fortsætte sit fokus på at levere innovative lægemidler til patienter, skriver Lundbeck i fondsbørsmeddelelsen.

Lundbeck har de seneste år fokuseret meget på at øge salget i USA, der er et stærkt lukrativt marked. Det har ført til, at andelen af Lundbecks salg, der lå i USA, er steget fra 36 procent i slutningen af 2013 til nu 63 procent.

I 2017 solgte Lundbeck for 10,7 milliarder kroner i USA.

Forliget, der nu er betalt, handler om, at Lundbeck har støttet patientforeninger, der har været med til at betale for medicin til patienter, der er del af den statslige forsikringsordning Medicare.

Det er ulovligt for selskaber at støtte - såkaldt Co-Pay - dele af udgiften for patienter direkte til seniorer i Medicare.

Selskaber må dog gerne donere til ngo'er og godgørende foreninger, der hjælper patienterne med at betale. Men disse skal være helt uafhængige, ellers kan det ses om bestikkelse af patienter til at vælge ens medicin.

De mange organisationer, der arbejder for at støtte medicinkøb, er dog blevet undersøgt.

Der har været rejst tvivl om, hvorvidt de var uafhængige, og så har der været rejst tvivl om, hvorvidt støtten givet til dem, der kommer tilbage med det samme som medicinkøb, er skatteunddragelse.

Lundbeck er blot et af mange selskaber, der har indgået forlig i sagen. Ifølge Reuters har også Pfizer og United Therapeutics indgået forlig.

/ritzau/