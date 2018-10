Lundbeck mister 26 milliarder i værdi efter floppet studie

Medicinalselskabet Lundbeck dropper udvikling af pille mod skizofreni efter mislykket forsøgsstudie.

Lundbeck-aktien har slemme tømmermænd dagen derpå efter et floppet studie med en pille til behandling af skizofreni, der kunne have indbragt milliarder i fremtiden.

Medicinalselskabets aktie falder med næsten syv procent fredag morgen. Det følger et dyk på knap 27 procent torsdag.

Samlet har Lundbecks aktionærer mistet næsten 26 milliarder kroner på to dage, da markedsværdien er faldet til 55,5 milliarder kroner.

Lundbeck oplyste torsdag, at midlet Lu AF35700 ikke havde vist bedre effekt end den eksisterende behandling til skizofreni.

Det var et fase 3-studie. Det er det afsluttende studie, inden et middel kan blive godkendt af sundhedsmyndigheder og senere komme på markedet.

Flere end 21 millioner personer på verdensplan lider af skizofreni. Lundbecks pille var henvendt til 30 procent af den gruppe, som ikke har haft gavn af andre behandlinger.

Det fejlede studie stiller Lundbeck i en sværere situation efter 2020, hvor flere af selskabets store sællerter går af patent.

Derfor falder aktien så markant, forklarer Søren Løntoft Hansen, der er aktieanalytiker i Sydbank.

- Det stiller Lundbeck rigtig skidt. Lundbeck har et hul, når vi kigger frem efter 2020, fordi flere midler går af patent. Det er der ingen tvivl om, siger Søren Løntoft Hansen.

Lundbeck måtte også i 2016 skrotte et middel mod behandling af Alzheimers.

Og generelt er det en vanskelig opgave at udvikle behandling til sygdomme i centralnervesystemet, som er Lundbecks gesjæft.

- Det er et svært område at udvikle medicin til. Det handler meget om, hvordan patienterne føler og har det modsat for eksempel behandling af diabetes, hvor det er lettere at måle blodsukker og vægttab, siger Søren Løntoft Hansen.

/ritzau/