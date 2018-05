Lyttende højttaler rejser spørgsmål om lovgivning

Smarthøjttaleren Alexa overhører private samtaler. Det sætter spørgsmålstegn ved lovgivning, mener ekspert.

Højttaleren Amazon Echo er kommet i fokus i en historie, hvor en amerikansk kvinde anklager højttaleren for at have optaget en privat samtale mellem hende og hendes mand og derefter sendt samtalen til en kollega.

Amazon Echo er en smart højttaler, som har en indbygget taleassistent, der hedder Alexa.

Amazon Echo bliver aktiveret, når man siger Alexa, og når den er aktiveret, lytter den efter kommandoer.

Ifølge Amazon snakkede kvinden, der hedder Danielle, sammen med sin mand, da Alexa misforstod et ord til at være Alexa, og det skal så have aktiveret apparatet.

Den forklaring kan parret dog ikke genkende.

Ifølge Danielle stod Echo lige ved siden af hende med volumenknappen på syv ud af ti, og den bad aldrig om lov til at sende lydfilen til en kollega.

Ifølge Nikolaj Sonne, journalist og studievært på DR2's tv-program "So Ein Ding", åbner episoden for en større diskussion.

- Én ting er, at Alexa overhører en samtale og sender den til en kollega, men som forbruger skal man også være opmærksom på, hvem der får de data, som Alexa indsamler, og hvad de bliver brugt til, siger Nikolaj Sonne.

Det er et emne, hvor mange mennesker har en bekymring, og ifølge Nikolaj Sonne er bekymringen ikke ubegrundet.

- Sagen er, at denne type apparater er sindssygt smarte, og jeg er skeptisk i forhold til at have en i mit hjem, fordi det er et spørgsmål om politik og lovgivning.

- Når jeg køber en vare i supermarkedet, er der nogle, som bestemmer, hvor meget nitrit der må være i en spegepølse, og det er på samme måde med disse produkter.

- Der forekommer det mig, at når det kommer til datasikkerhed og privatliv, har virkeligheden løbet væsentligt hurtigere end lovgivningen. Så der er nogle bare pletter, og det er der brug for at blive rettet op på hurtigst muligt, siger Nikolaj Sonne.

Efter episoden vil Danielle og hendes mand have pengene tilbage for produktet.

- Det er en total invasion i privatlivet, og vi sætter aldrig apparatet til igen. Jeg kan ikke stole på det, siger hun til det amerikanske medie Kiro 7.

Parret kan dog glæde sig over, at samtalen ikke drejede sig om hemmeligheder, men om trægulve.

Episoden får Amazon, der producerer højttaleren, til at reagere.

- Det er en række meget usandsynlige ting, der er foregået, men vi vil evaluere muligheden for at gøre situationer som denne endnu mindre sandsynlige, skriver Amazon ifølge New York Times.

/ritzau/