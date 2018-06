Madklubbens mange restauranter kaster millioner af sig

Efter et 2016 præget af store investeringer kan restaurantkæden Madklubben igen notere et stort plus.

2017 har økonomisk været en festmiddag for ejerne af restaurantkæden Madklubben.

Der er kommet betydeligt mere smør på brødet, da overskuddet er mere end firdoblet for kæden, der blandt andet tæller restauranter under eget navn og nyere skud på stammen som Alabama Social og Bistro Royal.

Det viser regnskabet for 2017, der netop er offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen.

- 2017 har været endnu et godt år for Madklubbens restauranter, og årets omsætning, som resultat, er rigtig tilfredsstillende, skriver kæden kortfattet i sit regnskab.

2016 bar præg af, at mange restauranter blev renoveret, og der blev investeret i organisationen for at gøre den mere effektiv, når det kom til styring og indkøb.

Sidste år har til gengæld budt på flere restaurantåbninger og en betydelig forbedring af tallene i regnskabet.

Bruttofortjenesten - resultatet efter basale udgifter som råvarer - steg til 103,2 millioner kroner fra 89,9 millioner kroner i 2016.

Og nettoresultatet - de penge, der er tilbage når alle regninger er betalt - blev mere end firdoblet til 16,1 millioner kroner fra 3,0 millioner kroner i 2016.

Det på trods af, at 2017 har budt på stor vækst. Lønudgifterne er steget med mere end 10 millioner kroner til 74,9 millioner kroner, og antallet af ansatte målt på fuldtidsansatte steg til 248.

Stifteren og manden bag Madklubben, Ander Aagaard, startede konceptet i 2007 efter et brud fra kæden Cofoco. Siden da er Madklubbens koncept med mad til overkommelige priser blevet en stor succes.

Kæden havde ved udgangen af 2017 små 20 restauranter, og i 2018 har den ekspanderet ud af København til Aarhus.

Den har samtidigt gjort sin ejer velhavende. I 2017 steg egenkapitalen til 63,7 millioner kroner fra 47,7 millioner kroner året før.

/ritzau/