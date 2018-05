Mærsk-aktier falder tungt på fondsbørsen efter regnskab

Investorer er skuffede efter kvartalsregnskab i Mærsk. Aktier falder over ni procent.

Efter godt tyve minutters handel på fondsbørsen i København falder A- og B-aktierne i A.P. Møller - Mærsk mere end ni procent.

Det sker, efter at A.P. Møller - Mærsk fremlagde sit kvartalsregnskab torsdag morgen. Et regnskab, der viste stigende omsætning, men samtidig et underskud på 239 millioner dollar.

- Mærsk tjener ikke nok penge i første kvartal, og det skuffer investorerne, siger aktieanalytiker Morten Imsgard fra Sydbank.

- Mærsk har ikke været god nok til at styre omkostningerne, tilføjer han.

/ritzau/