Mærsk bag nyt institut: Skal gøre skibsfart klimaneutral

A.P. Møller Fonden skyder 400 millioner kroner i et nyt forskningscenter i København.

Shipping-branchen står for omkring tre procent af verdens CO2-udledning.

Sådan skal det dog ikke se ud i fremtiden, og branchen har derfor forpligtet sig til at reducere udledningen i skibsfarten frem mod 2050.

Det får nu A.P. Møller-Mærsk og andre store spillere i branchen til at lancere et uafhængigt forskningsinstitut, der skal gøre shipping klimaneutralt.

Det oplyser det danske selskab i en pressemeddelelse.

A.P. Møller Fonden skyder 400 millioner kroner i instituttet, der kommer til at ligge i København.

Instituttet med navnet Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping skal blandt andet forske i nye brændstoftyper og teknologier.

- Med denne donation ønsker A.P. Møller Fonden at støtte arbejdet med at løse klimaproblemet inden for shipping, siger fondens bestyrelsesformand, Ane Uggla, i meddelelsen.

Forskningscenteret skal arbejde på tværs af hele branchen med både industrien, forskere og myndigheder.

I spidsen for centeret kommer til at stå Bo Cerup-Simonsen, der arbejder hos Mærsk med netop udviklingen af CO2-neutrale skibe.

Han har blandt andet været med til at udvikle verdens største skib - Triple-E.

Bo Cerup-Simonsen er glad for udnævnelsen:

- Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping giver en solid platform for hele økosystemet for at arbejde sammen, fremvise nye løsninger og identificere de næste skridt for at få det (en klimaneutral shipping, red.) til at ske, siger han.

Mærsks topchef, Søren Skou, får en plads i bestyrelsen for instituttet, der skal have omkring 100 forskere i folden.

En tredjedel kommer fra selskaberne bag instituttet. Resten vil blive rekrutteret.

Ud over Mærsk står flere andre store aktører bag instituttet - herunder rederiet NYK Line og Siemens Energy.

Instituttet forventer at få flere partnere i fremtiden.

