Mærsk-boss til 70.000 ansatte: Fortæl mig om upassende opførsel

Hvis ansatte i Mærsk oplever, at en kollega opfører sig upassende, opfordres de til at melde det videre.

Mærsk-topchef Søren Skou opfordrer nu selskabets 70.000 ansatte til at fortælle, hvis de har oplevet upassende opførsel på arbejdspladsen.

Det skriver Børsen.

I en mail til de ansatte understreger Søren Skou, at Mærsk ikke tolererer nogen form for krænkende adfærd.

- Hvis du har oplevet eller været vidne til upassende opførsel på arbejdspladsen, chikane eller diskrimination, vil jeg opfordre dig til at anmelde det. Du kan enten gå til din nærmeste chef eller til en af vores ledere i direktionen.

- Du kan gå til HR eller gøre det anonymt gennem whistleblower-ordningen. Derudover er du også velkommen til at komme direkte til mig, skriver han i en mail ifølge Børsen.

Meldingen fra Mærsk-direktøren kommer i forlængelse af, at der de seneste uger har kørt en debat om sexisme, som blev skudt i gang af tv-værten Sofie Linde.

For tre uger siden berettede hun ved Zulu Comedy Galla om en episode, hvor hun var blevet bedt om at give et blowjob til en mand i mediebranchen, da hun var 18 år.

Efterfølgende skrev 1615 kvinder i mediebranchen under på et støttebrev til Sofie Linde.

Nuværende og tidligere ansatte på en række medier - herunder DR, TV2 og Ekstra Bladet - har siden fortalt om eksempler på grænseoverskridende adfærd fra kolleger og ledere.

Siden har problematikken også spredt sig til Christiansborg, hvor flere politikere har berettet om en usund kultur med eksempler på sexchikane.

Det gælder blandt andre Brigitte Klintskov Jerkel (K) og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic (SF).

/ritzau/