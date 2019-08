Maersk Drilling må se overskud vendt til underskud

Maersk Drillings indtægter er faldet, da priserne på at udleje borerigge og boreskibe er faldet.

Maersk Drilling fik underskud i første halvdel af 2019, hvor selskabet melder om en udfordrende tid som leverandør til oliebranchen.

Maersk Drilling udlejer borerigge og boreskibe. I år er selskabets indtægter faldet med 16 procent til 4,2 milliarder kroner.

Dykket skyldes, at priserne på at leje rigge og skibe er faldet. Nogle af Maersk Drillings gamle kontrakter er udløbet i år og erstattet af nye, hvor priserne er lavere.

De lavere indtægter betyder, at Maersk Drilling fik et underskud på 121 millioner kroner i første halvår.

Det er en vending fra et overskud på 733 millioner kroner i samme periode af 2018.

- I lyset af det udfordrende marked er jeg tilfreds med vores brancheførende driftsmargin (hvor meget omsætning, der bliver til driftsoverskud, red.), siger administrerende direktør Jørn Madsen i regnskabet.

Maersk Drilling har gennem de seneste år været udfordret af, at olieselskaberne har holdt igen med investeringerne, efter at olieprisen fra 2014 faldt markant.

Dermed har der ikke været så meget at lave for selskaber som Maersk Drilling, da appetitten på at lede efter olie i undergrunden har været mindre.

Den lavere efterspørgsel har sendt priserne på at leje rigge og skibe ned og gjort det vanskeligt for selskaberne i branchen at tjene penge.

Maersk Drilling havde underskud i både 2016 og 2017. Sidste år kunne Maersk Drilling mønstre et plus.

I fredagens regnskab fortæller selskabet, at den gradvise bedring af markedet er fortsat i 2019.

Direktør Jørn Madsen fremhæver, at Maersk Drilling i løbet af året har fået flere kontrakter i bogen. Ved udgangen af juni havde selskabet aftaler for 15,6 milliarder kroner.

Det er Maersk Drillings første halvårsregnskab som selvstændigt selskab.

Drilling blev skilt fra Mærsk-koncernen i april. Det skete, da selskabet blev børsnoteret på fondsbørsen i København.

