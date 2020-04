Maersk Drilling skærer 250-300 stillinger i Nordsøen

Hårde tider i oliebranchen får Maersk Drilling til at skære stillinger i blandt andet Danmark.

Coronakrisen og et oliemarked, der har oplevet store prisfald, får Maersk Drilling til at reducere sin bemanding i Nordsøen med 250-300 stillinger.

Det oplyser Maersk Drilling i en pressemeddelelse fredag.

Stillingerne forsvinder fra Danmark, Norge og Storbritannien, uden at det er angivet, hvor mange stillinger der skæres hvor.

Maersk Drilling udlejer borerigge og boreskibe. Derfor hænger selskabets resultater blandt andet sammen med, om det er gode tider i oliebranchen.

I takt med at de forskellige landes myndigheder har lukket lande ned for at inddæmme smitten med coronavirus, er olieforbruget drastisk reduceret på verdensplan.

Det har ført til en lavere oliepris og derfor hårdere tider i oliebranchen.

Maersk Drilling var tidligere en division i Mærsk-koncernen, men forretningen blev sendt på egne ben i april sidste år.

/ritzau/