Maersk Drilling taber over 700 millioner i sit første år

I sit første selvstændige regnskab, siden Maersk Drilling blev skilt fra Mærsk, er der røde tal på bundlinjen.

I sit første årsregnskab på egne ben må Maersk Drilling præsentere et underskud på 764 millioner kroner og et fald i omsætningen på omkring 1,4 milliarder kroner.

Maersk Drilling udlejer borerigge og boreskibe. Derfor hænger selskabets resultater blandt andet sammen med, om det er gode tider i oliebranchen.

I en kommentar til regnskabet siger direktør Jørn Madsen, at året er sluttet bedre, end det startede for Maersk Drilling.

I det første halvår bøvlede Maersk Drilling med faldende priser på at leje borerigge og skibe ud. Derfor blev gamle kontrakter erstattet af nyere - men billigere - kontrakter.

Selv om der ifølge Jørn Maden har været bedring mod slutningen af året, er de nye kontrakter stadig relativt korte.

Det står dog klart, at Maersk Drillings flåde har været mere effektivt udnyttet i 2019. Selskabet har et mål for, hvor ofte dens skibe og rigge er i brug. Det kaldes udnyttelsesgraden.

Mens Maersk Drilling-flåden havde en udnyttelsesgrad på 69 procent i 2018, var det 77 procent for hele 2019.

Maersk Drilling er en forretning, der i 2019 omsatte for 8,3 milliarder kroner. Det var tidligere en division i Mærsk-koncernen, men forretningen blev sendt på egne ben i april.

Her blev Maersk Drilling sendt på fondsbørsen som et selvstændigt selskab.

Maersk Drilling havde underskud i både 2016 og 2017. I 2018 kunne Maersk Drilling mønstre et plus.

Maersk Drilling har gennem de seneste år været udfordret af, at olieselskaberne har holdt igen med investeringerne, efter at olieprisen fra 2014 faldt markant.

/ritzau/