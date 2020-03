Mærsk gemmer spåkuglen væk - coronavirus giver stor usikkerhed

Mærsk har i årets første tre måneder haft milliardplus, men tør ikke spå om præcise konsekvenser af corona.

Der er stor usikkerhed om konsekvenserne af coronavirusset, og det får transportgiganten Mærsk til at skrotte sine finansielle forventninger til 2020.

Det oplyser Mærsk i en meddelelse til fondsbørsen.

Mærsk lever primært af at fragte containere rundt på verdenshavene, og det er afhængigt af, at der er varer at flytte.

I øjeblikket er det usikkert, hvordan efterspørgslen vil være påvirket i år. Derfor er forventningerne lagt på is.

Tidligere var Mærsks forventning til 2020 et driftsoverskud før særlige poster på omkring 5,5 milliarder dollar.

I årets først tre måneder har Mærsk haft et driftsoverskud før særlige poster på omkring 1,4 milliarder dollar. Det er et foreløbigt tal, oplyser Mærsk.

/ritzau/