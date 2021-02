Coronaåret 2020 ender med milliardoverskud for Mærsk

A.P. Møller-Mærsk har trods corona formået at løfte både sin omsætning og sit overskud i 2020.

Trods corona løftede A.P. Møller-Mærsk både omsætning og overskud i 2020.

Omsætningen blev løftet til 244,2 milliarder kroner, hvilket er 2,2 procent mere end året før. Overskuddet før skat blev samtidig mere end tredoblet til 20,3 milliarder kroner.

Det viser selskabets regnskab for 2020, der er offentliggjort onsdag morgen.

I årets andet kvartal blev efterspørgslen på varer, som Mærsk fragter, hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

Efterspørgslen vendte dog tilbage i tredje kvartal, og i årets sidste tre måneder fortsatte den med at vende retur.

Det voldsomme løft medførte dog også flaskehalse og kapacitetsproblemer for det store danske selskab.

Alligevel nåede Mærsk ifølge topchef Søren Skou flere milepæle.

I fjerde kvartal nåede Ocean-segmentet, der dækker over containerfragten til søs, et rekordniveau på grund af den tilbagevendte efterspørgsel.

- Overordnet set kan vi være stolte af den måde, vi har håndteret 2020 på, og den finansielle præstation reflekterer denne udvikling, siger han i en skriftlig kommentar til regnskabet.

Mærsk forventer, at den nuværende ekstraordinære situation på markedet vil fortsætte i de første tre måneder af 2021. Herefter vil det normalisere sig.

Også i det nuværende år forventer Mærsk at løfte indtjeningen:

- Vores fortsatte fremskridt gør os sikre på, at selskabets indtjening vil fortsætte med at vokse, som den økonomiske situation normaliserer sig i 2021 og frem, lyder det fra topchefen.

A.P. Møller-Mærsk er børsnoteret på den danske fondsbørs og en del af det ledende danske aktieindeks, C25.

Og aktionærerne har noget at glæde sig til. Mærsk udbetaler nemlig et udbytte på 330 kroner per aktie for 2020-resultaterne. Det er mere end året før, hvor udbyttet lå på 150 kroner per aktie.

Mærsk beskæftiger flere end 80.000 medarbejdere i over 80 lande.

/ritzau/