Mærsk-pengetank køber emballagevirksomhed for 14 milliarder

A.P. Møller Holding overtager Faerch Gruppen, der producerer bæredygtig emballage til fødevareindustrien.

A.P. Møller Holding, der er moderselskab i A.P. Møller Gruppen, overtager den danske emballagevirksomhed Faerch Gruppen i en tocifret milliardhandel.

Det oplyser A.P. Møller Holding i en pressemeddelelse.

Faerch Gruppen er særligt i Europa kendt for at være en ledende producent af bæredygtig emballage til fødevareindustrien.

Selskabet har 1400 medarbejdere fordelt på 12 produktionsanlæg i forskellige lande.

A.P. Møller Holding overtager Faerch Gruppen fra nogle fonde, der forvaltes af amerikanske Advent International.

Handlen værdisætter Faerch Gruppen til lidt over 14 milliarder kroner.

I forbindelse med handlen konstaterer Robert M. Uggla, administrerende direktør i A.P. Møller Holding, at meget plast og andre former for affald ender i naturen, på lossepladser og i forbrændingsanlæg - og at det sker med store miljømæssige konsekvenser.

- Vi vil gerne bidrage til den samfundskritiske udvikling af et cirkulært affaldssystem, hvor samme materiale anvendes igen og igen i en uendelig række af produktionscyklusser.

- Faerch har vist, at de tilbyder en overbevisende, bæredygtig løsning med fødevareemballage bestående af primært postforbruger genanvendt materiale, siger Robert M. Uggla.

Handlen er betinget af godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder samt gennemførelsen af et nyligt opkøb, som Faerch Gruppen har foretaget.

A.P. Møller Holding, der også er kendt som Mærsk-familiens pengetank, har som formål "at opbygge og udvikle nyttig virksomhed". Med andre ord køber selskabet sig ind i andre selskaber, som det ser et udviklingspotentiale i.

Blandt andet overtog A.P. Møller Holding sidste år danske KK Wind Solutions, der er landets største leverandør af komponenter til vindmøller.

A.P. Møller Holding har også store ejerandele i Danske Bank og A.P. Møller - Mærsk, som er det selskab, de fleste kender for at sejle med containere.

/ritzau/