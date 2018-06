Mærsk-skib får grønt lys til at sætte migranter i land

Det danske skib samlede natten til fredag 113 migranter op i Middelhavet, der var i nød efter et skibsforlis.

Det danske skib "Alexander Mærsk" har fået grønt lys til at sætte over 100 migranter i land.

Det siger borgmesteren i den italienske by Pozzalo, Roberto Ammatuna, til den italienske avis Corriere della Sera ifølge DR.

- Jeg kan ikke lade være med at udtrykke min tilfredshed med den positive udgang på sagen, fordi der er blevet lyttet til min appel.

- Det er en beslutning, som ikke kun jeg, men hele byen, der har fulgt situationen tæt, har ventet på.

- Jeg takker minister Matteo Salvini for at have accepteret den humanitære forespørgsel, og jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning, siger Roberto Ammatuna til den italienske avis.

"Alexander Mærsk" har siden fredag ligget stille ud for Pozzalo, der ligger på Sicilien.

/ritzau/