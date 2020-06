Mærsk spår færre coronaprygl i andet kvartal

I årets andet kvartal forventer A.P. Møller-Mærsk at nå et bedre resultat end i årets første tre måneder.

Udbruddet af coronavirus ser ud til at ramme A.P. Møller-Mærsk mindre i årets andet kvartal, der slutter med juni, end det var ventet.

Rederiet venter nu at transportere 15-18 procent færre varer end sidste år i april, maj og juni. Tidligere ventedes et fald på 20-25 procent.

Det oplyser Mærsk onsdag eftermiddag i en fondsbørsmeddelelse.

Udmeldingen har givet markant medvind til Mærsk på børsen i København. Onsdag steg B-aktien 7,2 procent i værdi.

Det var mere end det ledende danske aktieindeks, C25, som aktien er en del af. Det steg 1,6 procent.

Den overraskende efterspørgsel og besparelser betyder, at Mærsk nu forventer økonomisk bedring i andet kvartal.

Driftsresultatet før blandt andet omkostninger til restrukturering spås nu at lande højere end i første kvartal.

Her landede det på 1,5 milliarder dollar - svarende til 10 milliarder kroner.

- Trods et forventet fald på 15-18 procent i efterspørgslen på grund af Covid-19 i andet kvartal er jeg tilfreds med, at vi forventer at levere et lidt højere driftsresultat end i første kvartal, siger topchef Søren Skou i en pressemeddelelse.

Han peger på, at Mærsk har formået at tilpasse sin kapacitet til efterspørgslen, og at kontrollere omkostningerne godt.

- Dette kvartal kommer efter et første kvartal, hvor vi også leverede vækst i indtjening på årsbasis på trods af et fald i efterspørgslen på fem procent og højere brændstofudgifter på grund af skiftet til brændstof med lavere svovlindhold fra 1. januar, forklarer Søren Skou.

Mærsk tør dog fortsat ikke spå om, hvor resultatet for hele 2020 kommer til at lande på grund af den usikkerhed, pandemien har skabt.

På trods af onsdagens medvind på aktiemarkedet er Mærsk-aktien stadig faldet tæt på 15 procent i værdi i år til omkring 144 milliarder kroner.

Her har udbruddet af coronavirus skabt frygt for den økonomiske udvikling og store udsving på de finansielle markeder.

A.P. Møller-Mærsk offentliggør sit regnskab for andet kvartal 19. august.

/ritzau/