Mærsk tredobler sit overskud trods coronakrise

Selv om Mærsk i andet kvartal har været ramt af lavere volumen, er det alligevel lykkedes at øge overskuddet.

Selv om coronakrisen har givet færre fragtopgaver for Mærsk, så har selskabet tæt ved tredoblet sit overskud i andet kvartal.

I alt har den danske logistikkoncern tjent 2,8 milliarder kronet i kvartalet. Det er en stigning på 190 procent i forhold til samme kvartal sidste år.

Det fremgår af halvårsregnskabet fra Mærsk.

Fremgangen er sket, selv om coronakrisen har betydet, at der har været færre containere at fragte rundt i verden.

- Jeg er tilfreds med, at vi trods modvind i markedet fortsætter med at styrke vores indtjening og frie pengestrømme, siger Søren Skou, administrerende direktør hos Mærsk, i en skriftlig kommentar.

Han fremhæver blandt andet, at indtjeningen i den del, der beskæftiger sig med containerskibe, har nydt godt af en lavere oliepris og højere fragtrater.

Med højere fragtrater får Mærsk flere penge for at fragte varer for kunder.

- Med et solidt resultat og en stærk balance står vi til at komme styrket gennem krisen, både finansielt og strategisk, siger Søren Skou.

/ritzau/