Mærsk vil have øget beskyttelse i Guineabugt efter angreb

Onsdag blev et Mærsk-skib forsøgt bordet af pirater. Rederiet vil have øget militær, skriver medie.

A.P. Møller-Mærsk vil have øget militær beskyttelse i Guineabugt efter flere piratangreb. Det skriver branchemediet Shippingwatch.

- Risikoen har nået et niveau, hvor en effektiv militær kapacitet er nødt til at blive indsat for at sikre tilstrækkelige afbødende foranstaltninger på kort sigt, siger sikkerhedschef Aslak Ross til mediet.

Han uddyber ikke, hvordan han konkret mener, der skal gribes ind.

Det er ikke mere end få dage siden, at et af Mærsks containerskibe blev forsøgt bordet af pirater, da det var på vej fra Ghana til Cameroun.

I alt er to skibe fra Mærsk, som er verdens største containerrederi, inden for en måned blevet angrebet af pirater.

/ritzau/