Mærsk vil være først til at sejle med CO2-neutralt skib

I 2023 planlægger Mærsk at have et klimaneutralt skib i drift. Det er syv år tidligere end en oprindelig plan.

Mærsk vil i 2023 være den første i verden til at sejle med et CO2-neutralt skib.

Det er syv år tidligere end en oprindelig plan om at have et klimaneutralt skib i 2030. Det oplyser Mærsk i en pressemeddelelse.

Ifølge Mærsk-topchef Søren Skou har den danske logistik- og transportkoncern en ambition om at vise vejen for en CO2-neutral, global logistikkæde.

- Vores ambition om at have en CO2-neutral flåde i 2050 var et måneskud, da vi annoncerede det i 2018.

- I dag ser vi det som en udfordring, men trods alt et mål, der er til at nå, siger Søren Skou i pressemeddelelsen.

Det fremtidige Mærsk-skib kommer til at sejle på enten e- eller biometanol. Det er et af de alternative brændstoffer, som Mærsk har udpeget til fremtiden.

Skibet vil have plads til 2000 tyvefodscontainere, og Mærsk planlægger at lade det sejle på en af sine intra-regionale ruter. Det kunne være mellem to byer på det europæiske kontinent for at bruge et eksempel.

I pressemeddelelsen fortæller Mærsk også, at det går med planer om, at alle nye skibe i fremtiden kommer til at skulle kunne sejle på enten alternative, CO2-neutrale brændsler eller brændstof med et meget lavt indhold af svovl.

I 2018 var Mærsk det første containerrederi i verden til at præsentere planer om at reducere CO2-udledningen med 60 procent i 2030 og være CO2-neutral i 2050.

Siden har en del andre rederier i både ind- og udland fulgt trop og præsenteret lignende planer.

Mærsk er et af de største containerrederier i verden og er særligt kendt for at fragte varer mellem forskellige lande.

Sidste år tjente Mærsk samlet set 20,3 milliarder kroner før skat. Det skete på baggrund af en omsætning på 244,2 milliarder kroner.

Mærsk-koncernen beskæftiger flere end 80.000 medarbejdere i over 80 lande.

/ritzau/