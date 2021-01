Magasin får første underskud i ti år under coronaudbruddet

Magasin har haft stigning i onlinesalget, men det kan ikke opveje for periode med lukkede butikker.

Lukkede butikker under coronaudbruddet har været en dyr omgang for Magasin, der for første gang i ti år har underskud.

Koncernens omsætning er faldet med ti procent i regnskabsåret 2019/2020, der løb frem til udgangen af august sidste år, til 2577 millioner kroner.

Omsætningen er holdt oppe af et stigende onlinesalg, men det har ikke været nok til at veje op for lukkede butikker. Det er den laveste omsætning i seks år.

Resultaterne dækker dermed over den første nedlukning i foråret, mens nedlukningen i december og januar ikke er med.

Økonomidirektør Peter Fabricius er tilfreds med resultatet set i lyset af situationen.

- Det er altid svært at være tilfreds med en dalende omsætning, men situationen taget i betragtning så drejer vores ledelsesmæssige fokus om at komme ud på den anden side af coronakrisen med alle medarbejdere og stakeholders (interessenter, red.) i god behold, siger Peter Fabricius i en kommentar til regnskabet.

Han fremhæver, at ingen ansatte er blevet fyret under coronapandemien.

Det faldende salg betyder, at Magasin fik underskud sidste år.

Magasin har dog ikke kunnet tjene penge det seneste år og kommer ud af året med et minus på driften på 77 millioner kroner. Det er første gang siden 2010, at der er underskud hos kæden.

Magasin har syv stormagasiner i Danmark. Den nok bedst kendte Magasin ligger København. De øvrige er i Lyngby, Ørestad, Rødovre, Odense, Aarhus og Aalborg.

Ud over de fysiske stormagasiner har Magasin også en webshop målrettet mod det svenske marked.

For det nye regnskabsår forventer Magasin at kunne levere et resultat på samme niveau som det seneste år.

/ritzau/