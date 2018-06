Mange sygemeldinger hos DSB betyder færre tog i weekenden

Sygefravær, som DSB anser for maskeret arbejdsnedlæggelse, fortsætter over weekenden på Fyn og i Jylland.

Usædvanligt mange lokoførere er fortsat sygemeldte hos DSB fredag og hen over weekenden.

Torsdag oplyste DSB, at der var tre gange så mange sygemeldinger som normalt, og at selskabet anser det for en maskeret arbejdsnedlæggelse.

Statsbanerne oplyser på sin hjemmeside fredag middag, at der kører færre tog på Fyn og enkelte steder i Jylland til og med søndag.

- Ændringerne skyldes ekstraordinært stort sygefravær hos lokomotivpersonalet, skriver DSB.

/ritzau/