Mangeårig formand for Landbrug & Fødevarer genopstiller ikke

Landbrug & Fødevarer skal have ny formand, da Martin Merrild har besluttet at stoppe efter otte år på posten.

Den mangeårige formand for Landbrug Fødevarer Martin Merrild har besluttet ikke at genopstille til posten.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

65-årige Martin Merrild overbragte beslutningen om ikke at genopstille ved det kommende delegeretmøde på et bestyrelsesmøde mandag.

Det var en beslutning, der kom bag på mange, skriver Landbrug Fødevarer.

- Jeg har brugt lang tid på at tænke over min egen fremtid, siger Martin Merrild i meddelelsen.

- Lysten til at kæmpe for landmænd og fødevaresektoren er stadig stor, og selv om det kan lyde mærkeligt, så er det lige netop nu, jeg skal stoppe, mens jeg har engagement og energi.

Han begrunder beslutningen om at gå af med, at han vil bruge mere tid med sin familie og sine snart ti børnebørn.

Martin Merrild har stået i spidsen for Landbrug Fødevarer i otte år.

Inden da var han aktiv i landbrugets organisationer, hvor han i 1987 blev valgt til formand for sin lokale forening. Fem år senere fik han sæde i De Danske Landboforeningers bestyrelse.

Den nu afgående formand har bevidst forsøgt at holde beslutningen om at gå af tæt til kroppen for "ikke at skabe usikkerhed i organisationen".

- Jeg havde sat mig selv en deadline, der hed slut august til at træffe en endelig beslutning. På den måde er vi kommet tæt på et delegeretmøde, men der er også god tid til at drøfte en ny formand i foreningerne, siger han i meddelelsen.

Som en af sine sidste opgaver vil han arbejde med at modernisere organisationens bestyrelsesarbejde.

Derefter vil han overdrage stafetten til en ny formand, som han forudser får "masser af spændende opgaver".

- Klima, vandplaner og EU’s "Green-deal" er nogle af de helt store dagsordener de kommende år. Landmændene har brug for en stærk repræsentant i den politiske verden, og Landbrug Fødevarer er en organisation, der står respekt om både i dansk politik og i EU, siger Martin Merrild.

/ritzau/