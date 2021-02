Markant færre biler har krydset Øresundsbroen under corona

Restriktioner og skærpede indrejseregler har i 2020 medvirket til store fald i trafikken over Øresundsbroen.

På grund af coronaudbruddet har der sidste år været et markant fald i trafikken over Øresundsbroen.

Det viser tal fra Øresundsbro Konsortiet, der driver Øresundsbroen.

For personbiler er trafikken faldet med 41,7 procent i forhold til året før. Helt så stort var faldet ikke for pendlertrafikken, der faldt med 26,8 procent.

Ifølge Øresundsbro Konsortiet har trafikken været påvirket af myndighedernes restriktioner og skærpede indrejseregler - kombineret med øget hjemmearbejde, udeblevne fritidsture og flere digitale møder.

– Vi kan se, at grænsekontrol, restriktioner og mere tid i hjemmet påvirkede trafikken over sundet, siger Linus Eriksson, der er administrerende direktør for Øresundsbroen, i pressemeddelelsen.

Mens der har været betydelige fald i trafikken med personbiler og pendlere, så har godstrafikken over broen været på næsten samme niveau som året før.

Antallet af varevogne, der krydsede broen, er faktisk steget med 3,8 procent. I samme periode er antallet af lastbiler faldet med 1,4 procent.

Samlet er godstrafikken kun faldet med 0,6 procent sidste år, viser tallene.

– Godstrafikken har rullet støt over broen under hele pandemien, hvilket er positivt - både for konsortiets resultat, og fordi vigtige leverancer har kunne fortsætte i begge lande, siger Linus Eriksson.

Udviklingen i Øresundsbroens trafiktal minder om dem, man tidligere har set fra Storebæltsbroen. Her er trafikken for personbiler også faldet sidste år, mens trafikken for lastbiler har været stigende.

Hos Storebæltsbroen dækker kategorien lastbiler over forskellige typer af lastbiler. Det vil sige store og små lastbiler, som også kan være varevogne.

Samlet faldt trafikken hen over Storebæltsbroen sidste år med 15 procent til i alt mere end 11,2 millioner trafikanter.

Det var det laveste antal trafikanter siden 2013.

/ritzau/