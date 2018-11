Masser af ros til landbruget men ingen løfter fra Løkke

Trængt landbrug fik en kurv fra miljø- og fødevareministeren. - I har fået mere end nogen andre, siger han.

Landbruget fik masser af ros, men ikke en flig af politiske løfter fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på landbrugets store delegeretmøde i Herning onsdag.

Her slog Landbrug Fødevarers formand, Martin Merrild, ellers fast, at landbruget er i en "ekstraordinær krise".

- Og vi kan ikke se, hvordan det ender, sagde Martin Merrild fra talerstolen til de 500 delegerede landmænd fra hele landet.

- Vi har klaret os gennem kriser før. Men denne gang bliver det ikke uden konsekvenser og konkurser, sagde han og efterlyste større opbakning både fra danskerne og fra politikerne.

Men selv om delegeretmødet har deltagelse af fire ministre, kom der ingen politiske løfter om miljølempelser eller fjernelse af jordskat og pesticidafgift. Det er det, som landbruget tørster allermest efter i skyggen af årets historiske tørke.

I stedet slog miljø- og fødevareministeren fast, at regeringen siden 2015 har gennemført den største politiske indsats for dansk landbrug i nyere tid og har taget de tæsk, det gav:

- Jeg synes ikke, vi er i mål. Men intet erhverv i Danmark kan få alt, det ønsker, og intet erhverv i Danmark har fået så meget som jer under denne regering, sagde han.

- Når tørken rammer, og vi forhandler en håndsrækning hjem på samlet 380 millioner kroner, og det bliver mødt med et skuldertræk, så undrer det mig.

- Havde vi bedt jer om at betale det samme beløb i et godt år, så tror jeg ikke, det var blevet mødt med et skuldertræk, lød det fra Ellemann-Jensen.

Også statsministeren, der for tredje gang deltog i delegeretmødet, lagde ud med at kalde de danske landmænd for verdens bedste.

- I investerer hele jeres tilværelse, jeres familieliv og jeres fremtid i livet som landmand. Jeg er stolt af jer. I betyder mere for Danmark, end I ofte får kredit for, sagde Løkke.

Men statsministeren nævnte også, at hans regering har indfriet sine løfter om at fjerne randzoner og gjort det muligt at gøde mere samt sløjfet PSO-afgiften.

- Det har givet jer økonomiske lettelser for milliarder af kroner. Jeg ved godt, I ikke var tilfredse med tørkepakken. Men det var, hvad vi kunne få opbakning til, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/