Matas har fordoblet onlinesalg til over en milliard kroner

De seneste tre år har Matas haft en tidobling i salget på virksomhedens webshop.

Coronapandemien har fået flere til at købe mundbind og håndsprit, og det har hjulpet Matas' salg godt på vej det seneste år.

Derudover har rejserestriktionerne gjort, at folk, der normalt ville have købt en parfume med i lufthavnen, i stedet har gjort deres køb hos Matas og især på selskabets webshop.

Det kan ses i selskabets regnskab for det forskudte regnskabsår 2020/2021.

Matas har det seneste år fordoblet sit onlinesalg til 1,1 milliard kroner. Det er en tidobling på tre år.

Dermed står netsalg nu for en fjerdedel af omsætningen.

Når salget i de fysiske butikker tælles med, er der i alt blevet solgt for 4,2 milliarder kroner.

Under nedlukningen er Matas en af de få butikker, der har måttet holde åbent.

Salget er desuden blevet trukket op af produkter, der er relaterede til coronaudbruddet som for eksempel håndsprit og mundbind. Selskabet har solgt værnemidler for omkring 50 millioner kroner det seneste år.

- Matas har været begunstiget af sin position som dagligvarevirksomhed og forhandler af medicinsk udstyr, skriver selskabet i en meddelelse.

- Da covid-19-krisen var på sit højeste, var der dage, hvor onlinehandlen på matas.dk var 10 gange så høj som året før og næsten på niveau med den samlede handel i de 265 fysiske butikker, skriver selskabet.

Selskabet forventer, at interessen for webshoppen fortsætter, og Matas har indkøbt teknologi, så det fremover også kan drive et onlineapotek.

Mange af kunderne har dog fortsat været interesserede i at komme fysisk i butikkerne.

44 procent af de kunder, der har købt varer på Matas' hjemmeside, har valgt at afhente varerne i en fysisk butik. Det gav mulighed for mere salg i de fysiske butikker også, noterer selskabet.

Derudover har selskabet nydt godt af udbetalingen af indefrosne feriepenge og lav konkurrence fra konkurrenter i rejseindustrien, som butikker i lufthavne, da der på grund af coronapandemien har været langt færre rejsende.

/ritzau/