Matas vil øge salg ved at forny butikker i gadebilledet

Kampen om kunderne skal vindes ved at gøre Matas-butikker mere sanselige og personlige, lyder det fra topchef.

Stagnerende omsætning og vigende indtjening i detailkæden Matas skal vendes ved at investere i kædens butikker og øge salget på nettet. Butikkerne skal moderniseres, og varer købt på nettet skal kunne leveres samme dag.

Sådan lyder en ny strategi fra Matas, der onsdag fremlægger regnskabstal for det skæve regnskabsår 2017/2018.

- Tallene taler deres eget tydelige sprog og bekræfter, at Matas må gå nye veje for at vende udviklingen, siger topchef Gregers Wedell-Wedellsborg i en meddelelse.

Matas omsatte for 3,4 milliarder kroner i 2017/2018, viser selskabets regnskab. Overskuddet var 280 millioner kroner mod 339 millioner i 2016/2017.

Dermed landede omsætningen på samme niveau som året før, mens overskuddet var 59 millioner mindre.

For at vende udviklingen vil Matas gå mod strømmen i en tid, hvor salget af varer på nettet stiger. Kæden vil investere 600 millioner kroner over de næste fem år - og en stor del bliver i de fysiske butikker.

- Vi tror på den fysiske butik, men butikkens rolle bliver en anden i en fremtid med mere nethandel. Vi vil derfor modernisere vores butikskoncept - og åbne nye butikker. Det skal være mere sanseligt, mere personligt og nemmere handle i Matas.

- Vi kan også se muligheder i at lægge mindre butikker sammen til større og mere attraktive butikker. Til gengæld er alle vores butikker i dag sunde, så vi har ikke aktuelle planer om at lukke butikker, siger Gregers Wedell-Wedellsborg.

For at styrke salget af varer på nettet har Matas tidligere lanceret dag-til-dag levering over hele landet. Kunder i hovedstadsområdet kan nu få leveret samme dag, som de bestiller.

Mats-butikkerne er de senere år blevet presset fra flere sider i kampen om at sælge pleje- og skønhedsprodukter. Blandt andet har både supermarkeder og den nye butikskæde Normal intensiveret konkurrencen på markedet.

