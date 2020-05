Medie: Banker blev sat under pres for at droppe udbytter

Nationalbanken og Finanstilsynet lagde pres på banker for at få dem til at ændre udbytteplaner, siger kilder.

De danske storbanker har uden undtagelse valgt ikke at belønne deres aktionærer med udbytte eller ved at foretage aktietilbagekøb i år.

Ifølge flere kilder i finanssektoren skete det efter et hårdt pres på de enkelte banker fra nationalbankdirektør Lars Rohde og Finanstilsynet.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Da coronakrisen indtraf, og lande verden over lukkede ned, var en række amerikanske storbanker hurtige til at opgive deres tilbagekøb af aktier. Pengene skulle i stedet bruges til at hjælpe kunder, som var kommet i nød, lød budskabet.

Herhjemme gav en stribe banker derimod udtryk for, at de ville holde fast i de planlagte milliardudbetalinger til aktionærerne.

Men udmeldingen kom til at give genlyd.

Få dage tidligere havde erhvervsminister Simon Kollerup (S) nemlig givet bankerne mulighed for at råde over yderligere 200 milliarder kroner til udlån.

- Det skal bruges til holde hånden under virksomheder. Det skal ikke bruges til at betale udbytte eller ekstra store bonusser, sagde Simon Kollerup den 13. marts.

Da storbankerne fastholdt planerne om at ville udbetale udbytte, rejste det en storm af kritik mod bankerne fra både eksperter, myndigheder og politikere.

Men så greb Lars Rohde, Nationalbankens øverste direktør, og repræsentanter for Finanstilsynet ind, fortæller kilderne til Finans.

Det skete med opkald til bankernes ledelser, som blev "presset til at droppe udbyttebetalingerne".

- Det usympatiske ligger ikke i, hvem der ringer, men jeg er forarget over, at vi har nogle spilleregler, som man laver om på. Man fratager de enkelte ledelser ledelsesansvaret, siger en højtplaceret kilde i en af de store banker.

Finans' kilder fortæller samstemmende, at de sidder tilbage med en fornemmelse af, at myndighedernes pres er politisk motiveret. Det afviser myndighederne dog blankt.

- Nationalbanken kan ikke bekræfte, at kontakt til bankerne vedrørende udbyttebetaling sker efter opfordring fra regeringen, skriver den i en e-mail til Finans.

/ritzau/