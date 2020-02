Medie: Børsejere i New York lægger milliardbud på eBay

En avishistorie om et bud på 200 milliarder kroner for eBay har fået aktiekursen til at stige.

Ejerne af børsen i New York, Intercontinental Exchange, har ifølge erhvervsmediet Wall Street Journal lagt et købstilbud på nethandelssiden eBay. Buddet har en værdi svarende til 200 milliarder kroner.

Ifølge Wall Street Journal er det ikke første gang, at der har været interesse for et køb af eBay.

Virksomheden er mest kendt for sin hjemmeside, hvor brugere kan handle direkte med deres ting og sager. Det minder om konceptet, som vi kender i Danmark fra Den Blå Avis - som eBay da også har købt.

Intercontinental Exchanges bud er ikke offentligt kendt. Wall Street Journal skriver, at avisen har sin viden fra "mennesker med kendskab til sagen", men navngiver dem ikke.

Det er dog nok til at få investorerne til at få dollartegn i øjnene. Aktien i eBay tog ifølge Ritzau Finans et hop på 7,4 procent efter nyheden om buddet.

Med stigningen har eBay en markedsværdi på lidt under de 200 milliarder kroner, som Intercontinental Exchange angiveligt agter at byde.

