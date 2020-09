Medie: Dansk koncerns regnskaber har været oppustede

Act.Global har fremvist regnskaber med 237 millioner i omsætning. Der kom dog kun 5,9 millioner i kassen.

Den danske virksomhed Act.Global har været i modvind i flere medier på grund af mistanke om urent trav.

Nu viser en rapport fra Gældsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, at selskabets regnskaber har været oppustede.

I årene 2015-2019 blev der bogført en omsætning på 237 millioner kroner, men der kom kun 5,9 millioner kroner i kassen.

Act.Global sælger midler til bekæmpelse af bakterier, og rapportens konklusioner kommer bag på investorer i ejerkredsen, som tænker, at der er foregået uregelmæssige ting.

- Det må man sige. Det var ikke lige, hvad de havde forventet. Der er et eller andet, der er gået helt galt her, siger Nicolai Dyhr fra advokatfirmaet Horten, der repræsenterer en gruppe investorer, som overvejer at købe selskabet og afværge en konkurs.

- De tænker, at der er sket uregelmæssigheder. Men hvad der helt præcist er foregået, må tiden vise, siger han til Ekstra Bladet.

Gældsstyrelsen har bestilt rapporten på en mistanke om, at Act.Global har fået udbetalt 33 millioner kroner i momsrefusion på baggrund af fiktiv omsætning.

Rapporten viser, at den bogførte omsætning på 237 millioner kroner var fordelt på otte kunder.

En af dem er Defap Enterprises, som ifølge rapporten fik tre fakturaer til en værdi af 35 millioner kroner i perioden 2015 til 2019.

Men daværende direktør Søren Meiling siger til Ekstra Bladet, at han aldrig har hørt om de fakturaer.

De to selskaber drøftede på et tidspunkt et samarbejde, men det blev aldrig til noget.

I slutningen af august stoppede stifter og direktør i Act.Global Carsten Jensen i selskabet efter pres fra investorerne. Han er blevet afløst af den tidligere ISS-direktør Maarten van Engeland.

En række kendte navne har tidligere skudt penge i Act.Global. Det gælder blandt andre Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen og den tidligere landsholdsspiller i fodbold Henrik Larsen.

/ritzau/