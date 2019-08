Medie: Finanstilsynet vil politianmelde Danske Bank

Danske Bank har solgt investeringsprodukter, hvor det var ventet, at det ville give kunderne underskud.

Finanstilsynets direktion ønsker at politianmelde Danske Bank for at have overtrådt reglerne om investorbeskyttelse.

Det skriver Finans.

Sagen drejer sig om Danske Banks investeringsprodukt Flexinvest Fri.

Banken solgte i 2017-2018 investeringsproduktet til 87.000 kunder.

Det skete, selv om det var forventet, at kunderne efter at have betalt gebyrer ville ende med færre penge, end de havde investeret.

Finanstilsynets direktion mener, at sagen er så alvorlig, at Danske Bank bør politianmeldes.

Ifølge dokumenter, som Finans har fået aktindsigt i, har direktionen allerede udarbejdet et udkast til en politianmeldelse. Den skal dog godkendes af tilsynets bestyrelse, før den kan indleveres.

Finanstilsynet oplyser til Finans, at der ikke umiddelbart er fortilfælde, hvor tilsynet har anmeldt banker eller andre finansielle virksomheder til politiet i forbindelse med investeringsrådgivning.

Strafferammen er en bøde.

/ritzau/