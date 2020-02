Mærskejet-skib bordet af pirater ud for Nigeria

Skibet "Maersk Tema" er bordet af pirater ud for Nigeria. Området er plaget af kidnapning.

Containerskibet "Maersk Tema" er blevet bordet af pirater ud for Nigerias kyst.

Det bekræfter Mærsk, der dog understreger, at skibet er chartret ud - altså lejet ud - og, at der ikke er Mærsk-personale om bord på skibet. Skibet sejles i stedet af det tyske selskab Schulte også kaldet BSM.

I en kommentar til Tradewinds bekræfter Schulte hændelsen.

- Vi kan bekræfte, at to motorbåde sejlede mod det BSM-styrede skib Maersk Tema. Besætningen fulgte beredskabsprotokollen.

- BSM har rapporteret denne hændelse til Guineas anti-piratrapportcenter og arbejder med alle relevante maritime myndigheder i regionen, lyder det i en kommentar til mediet.

Ifølge hjemmesiden MarineTraffic, der sporer skibe i hele verden, befinder "Maersk Tema" sig netop omkring Nigeria og sænkede omkring fredag morgen klokken otte dansk tid sin fart fra lige under 20 knob til nul.

Der er tale om et containerskib bygget i 2015 med en kapacitet på 5380 tyvefodscontainere.

Området ud for Nigeria, Gunieabugten, har det seneste år oplevet en betydelig stigning i antallet af piratangreb, hvor besætningsmedlemmer er blevet kidnappet.

- Vi må desværre sige, at vi over det sidste stykke tid har set en række alvorlige angreb og kidnapninger i Guineabugten og ud for Vestafrika, sagde administrerende direktør for Danske Rederier Anne H. Steffensen til Ritzau i starten af februar.

