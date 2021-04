Medie: Vestas fyrer knap hver sjette på østjysk fabrik

Ifølge Ekstra Bladet fyrer Vestas 80 af 500 ansatte på en fabrik i Hammel. Der er over 6000 ansatte i Danmark.

Den danske vindmølleproducent Vestas vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger sige farvel til flere medarbejdere på en fabrik i Hammel.

80 ansatte - eller omkring hver sjette af de 500 medarbejdere på fabrikken - står til at blive fyret, erfarer avisen.

Vestas beskæftiger alene i Danmark over 6000 personer, så det er en mindre del, der altså nu står til at blive sagt farvel til.

Vindmølleproducentens kommunikationschef, Anders Riis, bekræfter over for avisen, at der er fyringer på vej.

Han fortæller, at virksomheden løbende tilpasser sig det globale marked.

- Det er altid hårdt at tage afsked med gode, hårdtarbejdende kolleger, lyder det i et skriftligt svar.

Han opfordrer de ansatte til at søge omkring 30 nye stillinger, der vil blive slået op på en fabrik i Ringkøbing.

/ritzau/