Medieaftale fjerner regel om bred adgang til sport

Den nye medieaftale skrotter sportsliste, der sikrer, at store begivenheder som VM i fodbold kan ses af mange.

Midt under VM i fodbold, hvor Danmark søndag møder Kroatien i ottendedelsfinalen, fjerner regeringen og Dansk Folkeparti en regel, der sikrer, at store sportsbegivenheder bliver vist på bredt tilgængelige tv-kanaler.

Af aftalen fremgår det, at "sportslisten skal ophæves". Den blev indført for at sikre, at store sportsbegivenheder som VM i fodbold og OL kan ses af hovedparten af danskerne.

- Sportslisten er en liste over begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, der skal tilbydes til visning på tv-kanaler, der lever op til en række krav.

- Herunder at de kan modtages af 90 procent af de danske husstande, der har tv. Kanalerne skal desuden være tilgængelige uden betaling ud over licens og eventuel abonnementsafgift til et kabelselskab for den billigste pakke, står der om sportslisten på Kulturministeriets hjemmeside.

VM i fodbold bliver vist af DR og TV2 i fællesskab. Kampene i slutrunden har for manges vedkommende haft op mod en million seere.

/ritzau/