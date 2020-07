Mediebureau får millionbøde for at have dannet kartel

To mediebureauer er taget i at opdele kunder mellem sig. Det ene bureau får en bøde, mens det andet går fri.

Et dansk mediebureau har fået en bøde på flere millioner for at have overtrådt konkurrenceloven.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Mediacenter Danmark har fået bøden for i perioden fra november 2013 til december 2014 at have lavet en aftale med MPE Distribution om at opdele markedet for distribution af adresseløse forsendelser.

Adresseløse forsendelser kan dreje sig om omdelingen af blandt andet tilbudsaviser eller lokale ugeaviser.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sms'ede de to virksomheder med hinanden, hvor de aftalte en deling af kunderne i forbindelse med afsætning af distributionsydelserne.

I august 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at mediebureauernes aftale var i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Konkurrenceankenævnet stadfæstede afgørelsen i juni 2018.

Mediacenter Danmark bragte efterfølgende sagen for Sø- og Handelsretten, der i oktober 2019 afgjorde, at de to mediebureauer havde brudt konkurrenceloven.

Herefter blev sagen anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvor den nu er afsluttet med en bøde.

Som følge af sagen betaler Mediacenter Danmark, der er ejet af JP/Politikens Hus, en bøde på lidt over 2,2 millioner kroner. Samtidig betaler en ledende medarbejder en bøde på 50.000 kroner for sin andel i overtrædelsen.

MPE Distribution har fået tiltalefrafald for lovovertrædelsen, da virksomheden har søgt om straflempelse og samarbejdet med myndighederne om opklaringen af sagen.

- Virksomheder, der befinder sig på den gale side af konkurrenceloven, bør - som vi har set i denne sag - tage fat i myndighederne, siger Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Det er den kloge vej ud af et kartel, som gør det muligt at opnå tiltalefrafald, hvis man opfylder en række betingelser, herunder at man samarbejder om opklaringen af sagen.

/ritzau/