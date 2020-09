Medier: Lyssky kunder gav Danske Bank-ansatte store pengebeløb

Ansatte i Danske Bank modtog betalinger fra selskaber, som estisk politi mistænker for hvidvask gennem banken.

11 ansatte i Danske Banks hedengangne estiske afdeling fik overført store pengebeløb fra nogle af de firmaer, der havde konti i bankens estiske afdeling.

Det skriver tre danske medier, der har fået adgang til afhøringsdokumenter fra de estiske myndigheder af de 11 tidligere Danske Bank-ansatte.

Der er tale om Berlingske, der tidligere har oprullet sagen om formodet hvidvaskning gennem Danske Banks estiske filial, samt DR og Politiken.

Berlingske beskriver en ansat, der har fået indsat beløb svarende til over en million kroner på sin konto. Beløbene blev indsat kontant.

Under en ransagning hos den pågældende ansatte fandt estisk politi en Range Rover Sport, en Mercedes GL 320 og BMW X5 samt ure og smykker af mærkerne Tag Heuer, Tissot, Longines og Tiffany's.

Ifølge DR har estisk politi blandt andet øje for et britisk selskab ved navn Goldcraft.

Selskabet førte mellem marts 2011 og september 2012 ifølge DR 300 millioner kroner gennem Danske Bank i Estland.

- Mindst 12 millioner kroner kan direkte forbindes til svindel i Georgien, slår estisk politi fast, skriver DR.

I samme periode blev tre millioner kroner ifølge DR indsat på en konto, der tilhørte firmaet Eridan, som tilhørte en tidligere leder i Danske Bank.

Politiken skriver, at samme leder var blevet fyret - men før det stod han for at oprette Goldcrafts konto i Danske Bank.

Hele sagen om Danske Banks estiske filial undersøges af myndigheder i en række lande herunder Danmark, Estland og USA.

Danske Banks estiske afdeling lukkede sidste år.

Til både Berlingske og DR siger Jakob Dedenroth Bernhoft fra firmaet Revisorjura, at de nye oplysninger underbygger en mistanke om, at Danske Bank ikke kun har været et offer for misbrug.

- Det bekræfter det billede, jeg har fået af de dokumenter, som jeg tidligere har haft lejlighed til at gennemgå - nemlig at Danske Bank Estland ikke blot har været misbrugt til hvidvask, men direkte var involveret i hvidvask, siger han til Berlingske.

