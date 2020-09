Medier: Narkohandler og våbensmugler brugte Danske Bank

Nye dokumenterne viser, at Danske Bank har betjent narkohandlere, våbensmuglere og mafiaklaner i sin skandaleramte estiske afdeling

Narkohandlere, våbensmuglere og mafiaklaner. Det er nogle af dem, som Danske Banks kunder i den nu lukkede estiske afdeling havde forbindelse til.

Det skriver Politiken, som sammen med blandt andet DR og Berlingske har fået adgang til tusindvis af hemmelige dokumenter.

De kommer blandt andet fra de amerikanske finansmyndigheder og er lækket til det internationale journalistsamarbejde ICIJ.

Danske Banks estiske afdeling er centrum i en hvidvasksag, som Berlingske har afsløret.

Op mod 1500 milliarder mistænkelige kroner er strømmet igennem afdelingen, og nu sætter flere medier altså navne på kunderne.

Blandt andet er der blevet overført penge til et selskab ejet af pakistanske Altaf Khanani fra en kunde.

Ifølge Politiken er han hos de amerikanske myndigheder kædet sammen med mafiaklaner og narkokarteller.

Hans selskab Mazaka General Trading LLC fik i 2014 over 4,5 millioner kroner fra selskabet Hulux Services, der havde konto i Danske Bank.

Selskabet menes at være kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Det indikerer ifølge mediet, at banken har været brugt til at hvidvaske penge.

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, siger til Politiken, at oplysningerne er et klart tegn på, at Danske Bank ikke har kendt sine kunder.

- De har ikke haft styr på, hvor Hilux Services fik pengene fra, og de har ikke haft styr på, hvor pengene er blevet sendt hen. Og det skal de ifølge reglerne om kontrol af hvidvask, siger han til mediet.

Khanani har fået en dom for hvidvask af penge. Den blev dog mild, da han samarbejdede med de amerikanske myndigheder.

Han ønsker over for Politiken ikke at kommentere de nye oplysninger.

Også russiske bagmænd, der via 54 selskaber har sendt milliarder ud af Rusland, har ifølge DR brugt Danske Banks estiske afdeling. Her var 30 af selskaberne nemlig kunde.

Danske Bank ønsker over for Politiken ikke at kommentere de nye oplysninger. Det skyldes, at de er en del af myndighedernes undersøgelse.

Heller ikke Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er Søik, vil kommentere historien.

/ritzau/