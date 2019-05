Mellemlandinger driver passagervæksten i Kastrup

Antallet af transitpassagerer steg med otte procent i Københavns Lufthavn i første kvartal.

Det går fortsat opad med passagertallet i Københavns Lufthavn, som konstaterede en samlet vækst på 1,2 procent i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.

Det skyldtes i høj grad, at antallet af såkaldte transitpassagerer - som er i København i forbindelse med en mellemlanding - steg med 8 procent.

Det skal ses i sammenhæng med, at der er åbnet endnu flere langdistanceruter til blandt andet Asien. Antallet af langdistancepassager steg således med knap 11 procent.

Fremgangen til trods faldt omsætningen i selskabet med fire procent. Det skyldes, at man sidste år satte flyselskabernes takster for at benytte lufthavnen ned.

Derfor faldt kvartalsresultatet før skat også med 19 procent til 256 millioner kroner.

Lufthavnen er i fuld gang med at udbygge terminaler og øvrige faciliteter, så målet om at nå 40 millioner passagerer årligt i 2040 kan nås.

I 2018 nåede man for første gang over 30 millioner passagerer. Helt præcist benyttede 30.298.531 rejsende lufthavnen sidste år.

/ritzau/