Mexico afviser at forlænge aftale om mindsket olieproduktion

Olieprisen oplevede voldsomme fald i slutningen af maj. Mindsket produktion skal holde priserne oppe.

Mexico kommer ikke til at gå med i en aftale om mindsket olieproduktion, som flere lande ellers har forlænget.

Gruppen Opec+, der består af Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) samt Rusland og flere allierede lande som blandt andet Mexico, blev i april enig om at reducere olieproduktionen med ti procent i maj og juni.

Det svarer til 9,7 millioner tønder olie dagligt.

Tiltaget skulle være med til at holde priserne oppe, blandt andet under coronakrisen.

I juli stod kravet om mindsket produktion til at dale til 7,7 millioner færre tønder dagligt.

Men lørdag blev Opec+ enig om en forlængelse af aftalen om nedskæringer fra april.

Her ønsker Mexico dog at stå uden for.

Præsident Andres Manuel Lopez Obrador, som har lovet at øge landets produktion af råolie, afviste på forhånd, at yderligere nedskæringer kunne komme på tale.

Under den oprindelige aftale gik Mexico med til at mindske produktionen med 100.000 tønder daglige.

Allerede dengang stillede landet sig dog på bagbenene og modstod pres fra andre lande om at producere 400.000 færre tønder olie.

Energiminister Rocio Nahle bekræfter, at Mexico ikke kommer til at skære yderligere.

- Der er andre lande, som har forlænget den mindskede produktion til juli. I dette tilfælde siger vi nej. Vi holder os til den aftale, vi underskrev i april, siger hun.

