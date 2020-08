MHI Vestas nedlægger 148 stillinger i Danmark

På grund af forsinkede projekter ser MHI Vestas sig nødsaget til at skære 148 stillinger i Danmark.

Vindmølleselskabet MHI Vestas skærer 148 stillinger i Danmark.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Stillingerne bliver nedlagt på MHI Vestas' tre fabrikker i henholdsvis Nakskov, Lindø og Esbjerg.

Årsagen til sparerunden er, at der har været forsinkelser i selskabets projekter, og at der derfor ikke er så meget at lave som forventet.

MHI Vestas er ejet af Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries og arbejder udelukkende med vindmøller på havet. Vestas har sit fokus på vindmøller på landjorden.

/ritzau