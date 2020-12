Microsoft bygger tre datacentre i Danmark

Microsoft etablerer en bæredygtig datacenterregion, som kommer til at bestå af tre lokationer på Sjælland.

Microsoft etablerer tre datacentre i Danmark. De skal være drevet af 100 procent grøn energi og ligge på tre steder på Sjælland, oplyser firmaet på et pressemøde.

Som en del af investeringen vil Microsoft bidrage til digital opkvalificering af 200.000 danskere, oplyser it-giganten.

- Etableringen af en datacenterregion i Danmark vil give danske kunder mulighed for at opbevare data i landet, gøre cloud-teknologi endnu mere tilgængelig og beskytte data med de højeste standarder for sikkerhed og privatlivsbeskyttelse, siger Brad Smith, der er direktør med stillingen President i Microsoft, i en meddelelse.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvor centrene skal ligge på Sjælland. Ej heller løfter Microsoft sløret for, hvornår man kan forvente, centrene står klar.

Hos Dansk Erhverv kalder man investeringen om grønne datacentre i Danmark for en rigtig god nyhed.

- Det viser, at Danmark er i front, når det kommer til både grøn omstilling og digitalisering, siger chefkonsulent hos Dansk Erhverv Poul Noer i en kommentar.

Også Forsvaret er glade for nyheden.

- Microsofts datacenterregion vil sikre Forsvaret adgang til it- og datakapacitet, som vi ikke kan udvikle selv, siger it-direktør i Forsvaret Kristian Vensgaard i en kommentar.

