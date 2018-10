Midlertidig tilladelse holder vandflyver flyvende

Nordic Seaplanes, vandflyveren mellem København og Aarhus, overlever et år endnu trods lurende lukning.

Manglende myndighedstilladelser fra Københavns Kommune truede med at lukke vandflyveren mellem Aarhus og København, der ejes af selskabet Nordic Seaplanes. Men nu er en midlertidig tilladelse i hus til marts 2020.

Det skriver branchemediet check-in.dk.

- Afgørelsen betyder, at vi kan flyve videre på samme niveau i 2019 som nu. Arbejdspladserne er reddet indtil videre, og det er dejligt.

- Men vi kan naturligvis ikke forsvare at gå ud og investere 30 millioner kroner i det ekstra fly, som vi ellers har hårdt brug for, for bedre at kunne servicere vores mange passagerer, skriver direktør i Nordic Seaplanes Lasse Rungholm i en pressemeddelelse.

Nordic Seaplanes havde opereret på en treårig godkendelse, der stod til at løbe ud i marts 2019. Ansøgningen om en permanent godkendelse, der blev indsendt i 2017, blev dog afvist.

Ansøgningen indebar en markant øgning i antallet af afgange samt en forhøjelse af støjgrænsen. Men Nordic Seaplanes havde ikke - ifølge myndighederne - sendt fyldestgørende oplysninger. Samtidig var der klaget fra Langelinie Pavillonen.

Derfor stod Nordic Seaplanes til at lukke ned og over 20 medarbejdere til at miste jobbet, selv om selskabet havde klaget over afslaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Ankenævnet er tvangsudflyttet til Nævnets Hus i Viborg. 80 procent af de ansatte har sagt op, fordi de ikke ville med, så de er langt bagefter. Lige nu ligger sagen stille, sagde Lasse Rungholm til Jyllands-Posten i september.

På trods af, at der altså nu er kommet en midlertidig forlængelse af tilladelsen på et år, er Lasse Rungholm frustreret.

- Vi ved reelt ikke, hvornår vi kan forvente en endelig afklaring, men vi er tvunget til at leve med den usikkerhed. Forhåbentlig falder det hele på plads inden jul, så vi kan komme i gang med at udvide og flyve videre, skriver Lasse Rungholm.

/ritzau/