Militante nordirere forsøger bombedrab på betjente

Natten til lørdag forsøgte militante nordirere at dræbe flere betjente med en bombe, der dog ikke ramte.

Omkring midnat forsøgte militante nordirere, der vil forene Nordirland med Irland, at dræbe flere betjente med en bombe i den lille by Craigavon sydvest for Belfast i Nordirland.

Det skriver flere medier, blandt andet Belfast Telegraph og Reuters. Politiet fik ifølge politikommissær Barney O'Connor meldinger om en eksplosion fra byen.

- Kort tid efter bliver vi kontaktet af en avisredaktion, der var blevet ringet op af folk, der sagde, at de havde affyret et våben mod en patrulje, men ikke havde ramt.

- På dette tidspunkt mente vi, at der var tale om et brugbart og reelt våben, og at det var et forsøg fra militante, republikanske terrorister på at dræbe betjente, siger politikommissæren til Belfast Telegraph.

Nordirland har været præget af konflikt mellem briter og irere i århundreder.

Det begyndte allerede i middelalderen, hvor engelske konger flere gange invaderede og besatte øen.

Efter reformationen blev det også til en religiøs konflikt, hvor Irland holdt fast i katolicismen. Oven på den irske uafhængighedskrig i 1920'erne blev øen opdelt mellem Nordirland og republikken Irland. Nordirland fortsatte som del af Storbritannien.

En fredsaftale blev indgået i 1998 efter to årtier med udbredt vold og kampe mellem nordirske katolikker, der ville forenes med Irland, og protestantiske briter, der ikke ville.

Freden har holdt ikke mindst fordi, der på grund af EU ikke har været en hård grænse mellem de to lande. Med den nyvalgte premierminister Boris Johnson i Storbritannien er risikoen, for at der kommer en hård grænse, øget.

Det har fået både Irland og Nordirland til at udtrykke bekymring.

Professor ved CBS Edward Ashbee sagde tidligere på ugen at situationen vil kunne komme til at kræve beskyttelse af grænsen.

- Vi kan med sikkerhed sige, at enhver grænseinfrastruktur med det samme vil blive mål for militante, nordirske republikanere. De er ikke mange, men der skal ikke mange til.

- Så grænseposter vil kræve en form for militær beskyttelse og støtte. Og så kan der let komme end ond cirkel med eskalering af konflikten, forklarede han.

Voldelig kamp for at forene Nordirland med Irland bliver fordømt bredt i Nordirland.

- Jeg kan ikke fordømme dem, der står bag dette nedrige angreb, nok. Det gør intet for dette samfund, og deres handlinger reflekterer ikke ønskerne fra langt størstedelen af indbyggerne, siger politikommissær Barney O'Connor til Belfast Telegraph.

/ritzau/